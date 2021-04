Unbeatable: superati i 100 mila dollari in tre giorni su Kickstarter

Il 7 aprile è iniziata la campagna Kickstarter di Unbeatable, un titolo in sviluppo da parte del team D-Cell Games che si divide tra parte narrativa/esplorativa e combattimenti da rhythm game. In 15 ore il gioco è riuscito a raggiungere il primo goal posto a 55.000 dollari. Al momento in cui scriviamo la cifra è arrivata ha superato i 100 mila euro, sbloccando uno stretchgoal che porterà le classifiche online. Il prossimo obiettivo è a 150 mila, con il beatmap editor.

Queste le due parti in cui si divide il gioco, scritte sulla pagina Kickstarter,

Nella prima si esplora il mondo di gioco, incontrando persone e facendo delle scalette per i prossimi concerti. Dove aiutare gli estranei, esercitarsi con i compagni di band, dormire tutto il giorno e così via. L’altra metà è fatta di un gameplay ritmico arcade alimentato da una colonna sonora completamente originale. Semplice ma frenetico: con solo due pulsanti da usare, ma con molta varietà visiva nelle battaglie.

Se si vuole testare solo la parte rhythm game ci sarà una apposita MODALITÀ ARCADE.

Al momento, per l’uscita di Unbeatable è segnato un generico dicembre 2023, ma su Steam dovrebbe arrivare oggi una versione demo di una side-story del gioco.

Un altro interessante titolo ora su Kickstarter che ha recentemente raggiunto il primo goal è Vokabulantis.