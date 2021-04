Resident Evil ReVerse Provato: battaglia tra leggende a Raccoon City

In occasione dei 25 anni della saga nata a Raccoon City, Capcom ha deciso di regalare ai molti fan un’interessante variazione sul tema: Resident Evil ReVerse. Abbiamo testato a lungo la versione Beta del gioco e le reazioni sono state diverse e contrastanti. Partendo dal concetto di Deathmatch, il gioco cerca di mescolare i punti forti della saga con le dinamiche tipiche del genere, per offrire una nuova esperienza ai videogiocatori. Rimane però la domanda se casa Capcom sia stata in grado di trasportare degnamente uno dei pilastri portanti della storia videoludica, all’interno di questa modalità molto apprezzata dai giocatori. Dopo decine di scontri e montagne di cadaveri, umani e non, queste sono le nostre impressioni.

Resident Evil ReVerse: vecchie glorie e piccole novità

Appena partito il gioco, collegato l’account Capcom e vista la schermata iniziale, l’emozione è stata forte: lì a fissarti negli occhi, pronti ad entrare in azione, c’erano tutte le grandi glorie del passato della saga. Chris Redfield, Jill Valentine, Claire Redfield e Leon S. Kennedy, ma anche l’affascinante Ada Wong e l’inquietante Hunk. Grandi personaggi che hanno fatto la storia della serie, a nostra disposizione per scontrarsi in battaglie all’ultimo sangue, fino alla morte e anche oltre. Quando si viene abbattuti, infatti, il nostro scontro non è ancora terminato. Torneremo sotto forma di B.O.W. per cercare vendetta. Andiamo a vedere meglio come funziona questo interessante gioco multiplayer.

Nella versione Beta abbiamo a disposizione solamente una modalità di gioco: un Deathmatch singolo per un massimo di 10 giocatori da vivere all’interno della spaziosa e in parte distrutta sede della R.P.D. L’esplorazione però è molto breve. Capita infatti di venire abbattuti velocemente per poi tornare nelle vesti di un terribile mostro. La tipologia nella quale ci trasformeremo dipenderà esclusivamente dalla quantità di capsule virali che abbiamo raccolto. Una volta morti, quindi, potremo tornare a cercare vendetta (e recuperare la serie di uccisioni) nei panni di un Micoformo Obeso, un Hunter γ, Jack Baker, oltre ad un terribile Nemesis e un mastodontico Super Tyrant. Con questi presupposti, abbiamo tutti gli elementi per prendere parte a un grande scontro.

In bilico tra videogioco e fumetto

Avviamo la partita a Resident Evil ReVerse. Attendiamo la ricerca di giocatori. Schermata di caricamento (con qualche consiglio che fa sempre comodo). Finalmente entriamo in campo e notiamo subito la grafica originale ma assolutamente inaspettata. L’aspetto del videogioco, infatti, è artisticamente sgranato, andando a ricordare molto da vicino un fumetto degli anni ’60. Una scelta stilistica azzardata, che stupisce nell’immediato e potrebbe non piacere a tutti, ma a cui ci si abitua molto presto. Considerando che il gioco è stato realizzato con l’ottimo motore grafico RE Engine, già visto in Resident Evil VII e utilizzato anche per il diretto fratello maggiore Resident Evil Village, ci saremmo aspettati qualcosa in più. La versione utilizzata è indubbiamente più leggera e la resa ha dettagli e animazioni molto basilari, probabilmente per riuscire a sostenere il peso del gioco online e del cross-platform.

Una volta apparsi in un punto casuale della mappa, la voglia è quella di gestire questo scontro multiplayer proprio come se fosse uno dei primi capitoli di Resident Evil: lentamente ci muoviamo nello spazio alla ricerca di elementi utili per la sopravvivenza, facendo attenzione a inaspettati attacchi improvvisi. Grosso errore. Stiamo giocando con Leon all’interno della R.C.P. ma non vuol dire che dobbiamo agire nello stesso modo. Dopotutto è un Deathmatch e infatti veniamo abbattuti immediatamente, per tornare a nuova vita come Micoformo Obeso. Potente ma lento e difatti cadiamo di nuovo. Prima di tornare in vita, vediamo una piccola schermata che ci aggiorna sulla classifica provvisoria. Si ricomincia ma stavolta cambiamo stile. Abbiamo in dotazione due armi, specifiche per il personaggio che abbiamo scelto, ma naturalmente i colpi sono pochi. Ci muoviamo velocemente e in giro troviamo munizioni, piante verdi (per la salute) e capsule virali, fondamentali perché più ne raccogliamo, più potente sarà la B.O.W. in cui ci trasformeremo.

I comandi sono pochi, semplici ma funzionali. Una combinazione di mira-spara, un tasto per schivare, diversi per il cambio arma (rapido e specifico) e due bottoni per gli attacchi speciali. Questa semplicità di comandi ci permette quindi di godere totalmente dell’azione di gioco e, dopo qualche partita che serve per entrare totalmente nelle dinamiche, di iniziare anche a realizzare qualche uccisione in serie. Il punteggio finale, sul quale verrà poi stilata una classifica specifica dello scontro, si basa sul numero di danni inflitti e di uccisioni realizzate ma viene abbassato quando subiamo danni e cadiamo sotto i colpi degli avversari, sia in forma umana che in modalità mostro.

Resident Evil ReVerse: un sapore agrodolce

Per il momento, attraverso la Beta di Resident Evil ReVerse, questo è tutto quello che possiamo dirvi sul gioco che verrà distribuito gratuitamente a tutti coloro che acquisteranno il capitolo Village. Al termine di diverse partite, quello che rimane in bocca è un sapore agrodolce. Avremmo voluto vedere molto di più rispetto a quello che era già stato mostrato allo Showcase di gennaio, come la vociferata possibilità di poter modificare il particolare stile fumettistico della grafica.

Sarebbe stato interessante poter ammirare altre arene in cui scontrarsi all’ultimo sangue, varietà che siamo certi non mancherà nella versione finale. Quello che probabilmente ha destabilizzato maggiormente, è stato il clima generale respirato durante l’esperienza. Resident Evil da sempre è stato caratterizzato da uno stile narrativo e di gioco che mescolava sapientemente momenti di azione frenetica a esplorazioni tese, silenziose e ansiose. È proprio quest’ultima sensazione che abbiamo percepito essere stata trascurata in questa nuova proposta. Nonostante questo, continuiamo a sperare nell’arrivo di nuove modalità di gioco che possano far rivivere queste antiche emozioni, magari aggiungendo anche altri personaggi provenienti dai nuovi e vecchi capitoli.

La scelta di non offrire la possibilità di poter creare delle squadre di amici per giocare a questa beta, forse è stata fallimentare. Testare il gioco all’interno di gruppi avrebbe sicuramente reso l’esperienza molto più coinvolgente, facendo concentrare l’attenzione maggiormente sui punti di forza del gioco rispetto ai lati negativi. In ogni caso siamo certi che Capcom saprà migliorare il gioco e smussare i piccoli errori, aiutandoci a togliere questo strano sapore che ci è rimasto in bocca.

La versione Beta di Resident Evil ReVerse non ha aggiunto molto a quello che avevamo già visto a gennaio 2021: un gioco che cerca di mescolare lo stile particolare della saga alle dinamiche moderne dei Deathmatch. L’aspetto grafico originale incuriosisce ma non convince del tutto, donando un look particolare al gioco ma riducendo l’immedesimazione. Il gameplay è semplice e intuitivo, permettendo di prendere confidenza rapidamente con gli scontri, senza però peccare di ripetitività. La possibilità di impersonare i personaggi storici della saga ha sicuramente un grande appeal sui fan che potranno godere al momento della morte e prima di respawnare, della trasformazione in alcuni dei B.O.W. più terrificanti e indimenticabili. Avremmo voluto vedere e sperimentare più modalità, più possibilità, più elementi innovativi ma mamma Capcom ha deciso di farci aspettare. In conclusione, il gioco è sicuramente un regalo divertente per omaggiare tutti gli appassionati della saga ma al momento non siamo certi che abbia le qualità per poter primeggiare con altri colossi molto apprezzati e più strutturati del genere. A noi non rimane che sperare nella veridicità del messaggio trasmesso all’inizio del gioco: Resident Evil ReVerse Beta può risultare diverso dal prodotto finale.