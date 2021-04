The Evil King and The Great Hero: la musica di gioco in un nuovo video

Nelle ultime ore, Nippon Ichi Software ha rilasciato un nuovo video per il suo prossimo gioco, Warui Oosama a Rippana Yuusha, tradotto in The Evil King and The Great Hero.

Questa volta non è un trailer che mostra il gameplay, ma dà invece un’idea delle gradevoli musiche di gioco. Insieme alla musica si possono vedere anche alcuni graziosi screenshot che evidenziano il buon lavoro con la grafica disegnata a mano del titolo.

Svelato a febbraio con un teaser trailer, The Evil King and The Great Hero arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch, in Giappone, il 24 giugno. Ancora non è stata ufficializzata un’uscita in occidente, ma visto il rilascio del capitolo precedente, The Liar Princess and the Blind Prince fatto dello stesso team, è lecito pensare che NIS America lo pubblicherà anche da noi.