Age of Empires: ecco cosa è stato mostrato al Fan Preview

Come annunciato il mese scorso, oggi 10 aprile si è svolto l’Age of Empires: Fan Preview, evento relativo alla nota serie strategica pubblicata da Microsoft. Come promesso, sono stati mostrati, attraverso il sito ufficiale, video gameplay e novità riguardanti le Definitive Edition dei capitoli II e III, con momento clou in Age of Empires IV. Vediamo più nel dettaglio:

A presentare l’evento è Zak Robinson, ed è proprio il quarto capitolo della serie ad aprire le danze. Prima con il reveal della nuova civiltà, Delhi Sultanate, e poi con la nuova campagna, la conquista normanna. Sono state mostrate fasi di gioco, in cui si possono notare gli elefanti della civiltà indiana. Per quanto riguarda la campagna, la conquista normanna sarà una delle quattro disponibili.

Dopodiché è stato mostrato un dietro le quinte di Relic Studio, team di Vancouver, vero baluardo per i titoli strategici, che sta sviluppando il gioco insieme a World’s Edge.

Poi viene mostrata un’altra civiltà che sarà disponibile nel quarto capitolo, quella cinese.

Dopodiché ci sono stati diversi annunci riguardanti le Definitive Edition di Age of Empires II e III.

Per quanto riguarda il capitolo II, arriverà in estate l’espansione Dawn of The Dukes e, successivamente quest’anno, per la prima volta sarà possibile giocare in modalità cooperativa. Per quanto riguarda il III, il 13 aprile verrà rilasciato un aggiornamento, con la civiltà degli Stati Uniti d’America. Sarà gratuita per un tempo limitato completando la nuova challenge dei 50 stati, o acquistabile. Più avanti quest’anno arriveranno le civiltà africane.

Il team ci tiene a celebrare la proprio community, in questi oltre 20 anni di storia, e lo fa con un bel filmato che potete vedere qui sotto.

Poi si è tornati, per il gran finale, ad Age of Empires IV, con l’atteso gameplay esteso, della durata di quasi 6 minuti. Age of Empires IV sarà disponibile su Windows 10, Xbox Game Pass per PC e Steam quest’anno, con una closed beta in arrivo a breve.