Disco Elysium The Final Cut: ZA/UM al lavoro sulla patch per PlayStation

Disco Elysium The Final Cut, la versione definitiva del pluripremiato capolavoro RPG isometrico di casa ZA/UM, ha fatto il suo esordio lo scorso 30 marzo, e nonostante si tratti di un titolo straordinario (qui la nostra recensione) i giocatori non hanno potuto fare a meno di notare un certo numero di bug nelle versioni PlayStation 4 e PlayStation 5 del titolo.

Per questo motivo il developer è immediatamente corso ai ripari, ed ha annunciato che ci sono tante notivtà in arrivo per Disco Elysium The Final Cut sulle console di casa Sony. Non c’è ancora una data, ma sembra, stando alle note comparse sul blog ufficiale, infatti che ZA/UM stia lavorando a una patch, la 1.3:

“Potreste dare la colpa alla Doomed Commercial Area, luogo di nascita di sogni infranti, luogo di riposo eterno di ogni avventura. O potreste incolpare uno scorso dell’apocalisse in uno spazio localizzato, o qualsiasi cosa del Tequila Sunset vi abbia colpito. Date la colpa a una chiamata ad Abigail.

O semplicemente date la colpa a noi. Perché è stata colpa nostra, è vero. Siamo solo esseri umani che sognano in grande, e non sempre riescono a trasformare quei sogni in realtà come spereremmo. Ma continueremo a provarci, e a provarci di nuovo, finché non andrà bene. E ci riusciremo”

Nella patch 1.3 verranno apportati numerosi miglioramenti al Voice Over, verranno sistemate le interazioni del controller nella missione Seafront Dream e con i Pigs, l’interazione con le auto, e una lunga serie di migliorie di tutti quegli aspetti che possono aver mostrato dei problemi (qui per la lista completa).

The Final Cut è l’edizione definitiva di Disco Elysium ed è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC (via Steam, GOG, Epic Game Store e Apple Store) e Google Stadia. Il titolo è disponibile gratuitamente per tutti coloro che possedevano già Disco Elysium.