Evangelion: il team ricrea il setting del film in scala

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time continua la sua cavalcata trionfale nelle sale giapponesi. Diventata, con 7 miliardi di yen incassati in appena un mese, il film di maggior successo al botteghino della saga di Hideaki Anno, la pellicola chiude la tetralogia cinematografica Rebuild of Evangelion, che ha riletto il famoso anime mecha in modi completamente nuovi.

Con tutta probabilità si tratterà dell’ultimo progetto legato a questo storico franchise: lo stesso Hideaki Anno ha dichiarato di aver chiuso con la sua stessa saga, e di essere pronto a dedicarsi a nuovi progetti, come quelli dell’universo condiviso Shin di Toho Pictures.

Ma il team di studio Khara che ha lavorato a questa tribolata pellicola non vuole smettere di celebrarla, e così, sul profilo Twitter ufficiale dell’azienda, sono comparse alcune immagini dei ragazzi che stanno dietro a Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time mentre lavorano a una riprodzione in scala 1:45 dell’intera ambientazione del film.

Un plastico di grandissima qualità di Tokyo-3 insomma, che verrà esposto nel parco a tema Small World Tokyo per celebrare la fine di una delle saghe anime più iconiche di sempre. La prova che una serie come quella di Hideaki Anno, che ha rivoluzionato un genere e ha contribuito alla diffusione degli anime in tutto il mondo, non potrà mai smettere, nonostante sia ormai finita, di appassionare i fan.