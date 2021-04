My Hero Academia: Shinso torna nell’anime

La quinta stagione di My Hero Academia è ormai iniziata, introducendo l’arco narrativo dell’Addestramento Congiunto che vedrà contrapporsi gli studenti della classe 1-A del liceo Yuei a quelli della 1-B. Eppure in campo è sceso un combattente in più, perché l’anime ispirato al manga di Kohei Horikoshi ha reintrodotto un personaggio amatissimo dai fan che non vedevamo da moltissimo. Attenzione, se proseguite nella lettura di questo articolo potreste trovarvi di fronte a degli spoiler!

È stato durante la seconda stagione infatti, l’ultima volta che avevamo incontrato Hitoshi Shinso, uno studente del corso generale del liceo Yuei con il potentissimo Quirk del Lavaggio del cervello. Grazie al suo potere Shinso puo prendere il controllo della mente di chiunque gli parli direttamente, costringendolo poi a fare ciò che vuole.

Un Quirk potentissimo, che aveva messo in grande difficoltà un Deku ancora inesperto nel loro scontro diretto durante il Festival Sportivo. Ora, tre stagione dopo, Shinso torna in scena proprio durante l’Addestramento Congiunto, mettendosi in gioco per cercare di entrare a far parte di uno dei due corsi per eroi, per riuscire a coronare il suo sogno.

Dopo essersi allenato con l’eroe Eraser Head, il pofessor Aizawa della 1-A, Shinso sta imparando a utilizzare le peculiari armi del’eroe e a utilizzare il suo Quirk in battaglia, grazie soprattutto a degli strumenti di supporto sviluppati per lui dalle classi tecniche della scuola.

Nella sfida che vedrà contrapposti i componenti delle due classi, Shinso combatterà due volte, la prima accanto alla squadra della sezione A composta da Asui, Kirishima, Kaminari e Koda, la seconda con una squadra della sezione B composta da Monoma, Shoda, Yanagi e Kodai. Riuscirà Shinso a farsi notare e ad accedere al corso per eroi? L’episodio 3 della quinta stagione ci ha già fatto vedere qualche sprazzo della sua nuova forza, e i fan non possono far altro che fare il tifo per lui.