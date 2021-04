Mass Effect Legendary Edition è entrato in fase gold

Tantissimi appassionati di Mass Effect stanno aspettando con forte trepidazione Mass Effect Legendary Edition, riedizione dei tre capitoli dedicati al Comandante Shepard, che arriveranno sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 14 Maggio 2021 su PC, Xbox One e PlayStation 4. In quella giornata, diversi giocatori potranno mettere le mani su questa importantissima collection, poiché Mass Effect è uno dei titoli più importanti nel panorama videoludico.

Ebbene, nel corso delle recenti ore, Il Project Director del gioco, Mac Walters, ha rivelato che il gioco è entrato ufficialmente in fase gold, ciò significa che i lavori lato sviluppo del progetto sono stati ultimati. Ora, quello che dovrà la software house è concentrare gli ultimi sforzi sulla distribuzione digitale e fisica della produzione. Intanto, per coloro che non lo sapessero, sebbene non siano previste delle versioni Xbox Series X|S e PlayStation 5, l’opera sarà in grado di girare su queste piattaforme grazie alla retrocompatibilità.