Shantae arriverà su Nintendo Switch il 22 aprile

Lanciato inizialmente nel 2002, Shantae è uno di quei platformer che hanno fatto scuola nella storia del videogioco. Il titolo di casa WayForward Technologies è considerato uno dei giochi più impressionanti a essere mai apparso su Game Boy Color, e sembra proprio che sia pronta a tornare su Nintendo Switch.

WayForward Technologies ha infatti annunciato che la maghetta tornerà il 22 aprile 2021, quando la versione per Switch dell’originale Shantae sarà disponibile sul Nintendo eShop. Propariamoci dunque a tornare alla ricerca delle quattro pietre elementali in tutta la terra di Sequin.

La notizia più bella conque, è che in questa nuova versione per Switch, ci saranno entrambe le modalità dello storico titolo, sia quella per Game Boy Color che quella per Game Boy Advance.

Non si tratta comunque del primo titolo della serie che fa il suo ritorno sulle console current-gen: già la scorsa estate WayForward aveva annunciato il ritorno di Shantae Risky’s Revenge su Nintendo Switch e Xbox One, con la Director’s Cut. Del resto la serie della maghetta è una delle più fortunate nella storia dei platform game, e ha conosciuto tantissime iterazioni e continue riedizioni e Director’s Cut.

Siete pronti a riabbracciare il primo, storico titolo della serie anche su Nintendo Switch? Non dovete far altro che aspettare ancora qualche giorno!