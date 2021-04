Outriders: disponibile la nuova patch anche per PlayStation 5 e Xbox

Diversi giocatori su PC e PlayStation 4 hanno ricevuto il nuovo aggiornamento per Outriders, il looter shooter singleplayer disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. Sin dal giorno del lancio, l’opera di People Can Fly è stata soggetta ad alcuni problemi, e tra disconnessioni, crash e bug, l’azienda aveva pubblicato nei giorni scorsi una patch, mai arrivata però sulle piattaforme Xbox e sulla console next-gen targata Sony Interactive Entertainment.

Ebbene, è stato annunciato da poco che l’update è disponibile anche su Xbox One, Xbox Series X|S e PlayStation 5, dando modo ai possessori delle versioni per tali console di beneficare delle migliorie apportate su Outriders. Inoltre, come se non bastasse, ora la compagnia ha nuovamente abilitato il cross-play, che sin dal lancio dell’iterazione è stato protagonista di diverse problematiche e il principlae responsabile delle disconnessioni.

The @Xbox Patch is now available!

We would like to thank you all for your patience so far, but we're not done yet!

The teams are hard at work continuing to investigate reported issues on any aspect of the game.

— Outriders (@Outriders) April 10, 2021