WWE 2K22 annunciato con un teaser trailer

Dopo un anno di pausa e la pubblicazione di WWE 2K Battelgrounds, 2K Sports ha finalmente annunciato la nuova iterazione principale del franchise, WWE 2K22. Questo segna, senza ombra di dubbio, un ritorno allo sport simulativo del wrestling professionale.

L’annuncio arriva tramite un teaser pubblicato sull’account Twitter ufficiale. Non si vede molto, a parte Rey Mysterio e Cesaro in un match, ma 2K ha promesso nuove informazioni molto presto.

GamesVillage vi ricorda che WWE 2K20 fu l’ultima grande produzione del genere nel franchise, ricevendo critiche piuttosto negative su tutta la linea, tra bug di vario tipo e pesante monetizzazione. Battlegrounds invece arrivò con uno stampo arcade e fece, sotto tutti i punti di vista, leggermente meglio rispetto alla controparte simulativa, come potete vedere dalla nostra recensione. Voi come pensate ne uscirà WWE 2K22?

#WWE2K22. It Hits Different 👊💥 More info soon… stay tuned. pic.twitter.com/vYVfO5k28c

— 2K (@2K) April 11, 2021