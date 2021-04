The Last of Us: il remake proporrà il gameplay di Part II?

Il rumor lanciato dal giornalista di Bloomberg, Jason Schreier, nel suo ultimo report, ha scosso letteralmente la community di PlayStation. Secondo l’informato redattore infatti, un remake di The Last of Us (pubblicato su PlayStation 3 nel 2013) sarebbe attualmente in sviluppo presso Naughty Dog, dopo che la produzione è passata inizialmente nelle mani di Visual Arts Service Group (team che poi sarebbe andato in contro alla smantellazione). Ma questo remake per PlayStation 5 quando senso avrebbe, considerando che del titolo esiste anche la remastered su PlayStation 4. Proviamo a fare chiarezza.

Per remake si intende lo sviluppo da zero di un gioco e non una semplice rivisitazione in termini grafici e di prestazioni. Il punto debole di The Last of Us era senza ombra di dubbio il gameplay, un po’ troppo legnoso per gli standard raggiunti adesso, soprattutto da Naughty Dog. E proprio Naughty Dog potrebbe aver deciso di proporre nuovamente il suo capolavoro in un remake che adeguerebbe la grafica della prima avventura di Joel ed Ellie a quella di Part II (usando il motore grafico potenziato utilizzato nell’ultimo gioco), oltre a mettere in scena quel gameplay così fluido e armonioso che tanto abbiamo adorato nella storia del conflitto tra Elle ed Abby. Un remake con così tanti cambiamenti e non un remake “uno a uno” in stile Demon Souls, Spyro e Crash potrebbe sì aver senso. Ma prima bisogna capire se questi rumor troveranno o meno conferma. Per adesso però, di smentite non ne sono arrivate!