Xbox: alcune delle IP esclusive sarebbero ancora lontane dalla pubblicazione stando ad alcune voci

Sebbene Xbox Game Pass continui ad essere il servizio di punta videoludico attualmente in circolazione (con ben 18 milioni di iscritti formali risalenti al mese di gennaio 2021), quando i giocatori potranno aspettarsi delle esclusive di casa Xbox?

Secondo Christopher Dring di GamesIndustry, durante un podcast di VGC, alcune delle esclusive più attese sarebbero ancora “molto lontane”. Questo, dice, gli è stato riferito da alcune fonti interne a Xbox Game Studios.

I titoli in questione sarebbero Everwild di Rare, Perfect Dark di The Initiative e Fable da parte di Playground Games, tutti studi interni di Microsoft delle grosse IP annunciate nel corso dello scorso anno e ancor prima.

Dring, addirittura, afferma che tali produzioni “potrebbero anche arrivare quando ci sarà una nuova Xbox”. Insomma, stando alle parole del giornalista, queste IP non vedranno la luce per ancora parecchio tempo.

GamesVillage, come sempre, vi ricorda che tali affermazioni non vanno prese alla lettera, vista la fonte non ufficiale; vi inivitiamo perciò a prenderle con le pinze.