Swordsman VR: nuovo update gratuito porta in campo la fazione dei Pirati

Swordsman VR, attualmente disponibile su PC tramite Steam e PlayStation VR, si è in queste ore aggiornato alla versione 1.25. Il titolo, il quale offre intensi momenti d’azione a suon di armi bianche, è ora pronta ad omaggiare la fazione dei Pirati.

Progettato per la sola realtà virtuale, Swordsman VR vuol’essere una simulazione dei combattimenti all’arma bianca, senza però tralasciare la narrativa, componente altrettanto importante all’interno della produzione.

Vi lasciamo al trailer che trovate in calce, preceduta dalla descrizione del prodotto. A proposito di Realtà Virtuale, avete visto l’ultimo titolo annunciato da Sony a riguardo?

Swordsman è un gioco di combattimento medievale basato sulla fisica e basato sulla trama, progettato per la realtà virtuale.

Vivi combattimenti in cui tutto è basato sulla fisica, dalle armi ai corpi.

Nel mondo di Swordsman, lo Jötunn viaggia sulla Terra nel tentativo di schiavizzare tutta l’umanità. Ha reclutato capitani da tutto il mondo, dando loro armi divine con cui comandare potenti eserciti. Possiede un potere apparentemente infinito: Hellfire.

Il gioco include cavalieri, vichinghi, mongoli, samurai, epici combattimenti contro i boss e potenti armi contro i boss, una modalità di sopravvivenza zombi (Orda), la progressione e la personalizzazione del giocatore, un fabbro, un armaiolo e un maestro di abilità per aiutarti a costruire un personaggio adatto al tuo stile di gioco e un sacco di oggetti da acquistare e sbloccare, il tutto nel tentativo di fermare lo Jötunn prima che sia troppo tardi.

Combatti in sette diversi ambienti tematici contro quattro diverse culture, zombi e cinque diversi boss che brandiscono dozzine di armi, scudi e armature per la personalizzazione e nove statistiche e abilità da aggiornare. Usa la telecinesi per afferrare con forza le armi, la cronocinesi per manipolare il tempo e varie statistiche per migliorare forza, velocità, vitalità e altro ancora. Gli oggetti che scegli di impugnare, indossare o aggiornare influenzeranno l’aspetto del gioco, permettendoti di sviluppare un personaggio interessante con diversi punti di forza e di debolezza. Migliora la tua statistica di forza per trasportare le armi con più facilità. Migliora le tue statistiche di agilità per migliorare la tua velocità mentre indossi armature pesanti. Non ti interessano le armature pesanti? Indossa l’armatura Samurai e fatti strada tra i nemici a tutta velocità.

Swordsman dispone anche di modificatori di gioco. Questi ti permetteranno di cambiare il funzionamento del gioco principale in modi divertenti e interessanti. Nemici hardcore, nemici invisibili (spade fluttuanti), nemici che subiscono danni solo quando colpisci parti del corpo segnate e molti altri.

Fatti strada attraverso la Terra medievale e diventa lo spadaccino definitivo in VR.