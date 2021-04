Age of Mythology: gli sviluppatori ‘non hanno dimenticato’ il brand

Come ben sappiamo, Age of Empires sta vivendo una vera e propria era di resurrezione grazie a Age of Empires IV, da poco mostrato in un evento dedicato interamente all’IP. Forse però, non tutti sanno che i creatori dietro questa perla strategica sono gli stessi di Age of Mythology, altra IP imponente che, ai tempi, conquistò milioni di giocatori.

Lo spin-off nacque nel 2002, prendendo a mani basse dalla principale serie RTS ma incentrandosi sulla Grecia e sulla sua unica mitologia. World’s Edge, ora al lavoro su AoE IV e ex sviluppatore di AoM, lo stesso studio facente parte di Xbox Game Studios, il gruppo di team developers interni di Microsoft, ha speso qualche buona parola a riguardo.

Restate sintonizzati. Non ce ne siamo dimenticati. Amiamo Age of Mythology. Amiamo la mitologia in generale. Amiamo il franchise. Non stiamo fingendo che non ci sia o qualcosa del genere. Lo sappiamo.

Lo sappiamo. Stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando al 100% quella richiesta.

In poche parole, questo sta a significare che qualcosa si muove per quanto riguarda lo spin-off dell’RTS. Sicuramente, un revival del franchise sarebbe oro colato per tantissimi giocatori; che sia essa un remake, un nuovo titolo o altro ancora.

Probabilmente ci sarà ancora da aspettare per Age of Mythology, ma qualora voleste un assaggio del lavoro di World’s Edge, potete dare un’occhiata a Age of Empire IV, atteso per questo autunno.