Outriders: crossplay finalmente risolto

A causa di una desincronizzazione tra il codice per le versioni PC e console il crossplay del looter-shooter non funziona da oltre una settimana . Ora è stato risolto, secondo l’ account Twitter ufficiale di Outriders . Tuttavia, non sono tutte buone notizie. Il bug, ha causato la perdita dell’intero inventario di alcuni giocatori dopo un arresto anomalo, anche dopo la patch di questa settimana.

La patch, aveva lo scopo di ridurre notevolmente la frequenza delle cancellazioni dell’inventario. Ma come ha notato l’editore Square Enix in un aggiornamento post-lancio di notizie sugli sviluppatori, questo bug è apparentemente la loro massima priorità.

Chiunque subisca una cancellazione dell’inventario avrà parte del bottino ripristinato in un “evento di restauro di massa” pianificato in una data da confermare.

Se desideri giocare con gli amici su console, ora è possibile abilitare il crossplay di Outriders.