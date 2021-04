Epic Games: sta perdendo una quantità di denaro

Epic Games sembra capire che, l’unico modo in cui può essere un valido concorrente di Steam è avere giochi da regalare, almeno per un periodo di tempo. . Gli accordi di esclusività con società di terze parti costano denaro e sembra che Epic Games stia perdendo un’enorme quantità di denaro per realizzare quelle esclusive.

Tuttavia, il CEO di Epic Games Tim Sweeney non sembra minimamente preoccupato per questo. Anzi, sembra piuttosto orgoglioso di quello che è accaduto e di quello che sarà il suo futuro.

Come notato, nonostante abbia pagato circa 444 milioni di dollari per “garanzie minime” su giochi di terze parti nel 2020, le vendite di tutti i giochi di terze parti sono ammontate a circa 265 milioni di dollari.

Apple ha affermato che ha perso circa $ 181 milioni su Epic Games Store nel 2019, portando perdite totali a oltre $ 300 milioni.

Il CEO Tim Sweeney non sembra minimamente preoccupato per le perdite di entrate. Ha confermato le stime di Apple su Twitter, sottolineando che si tratta di un investimento nel business ed è stato un fantastico successo. Ricordiamo che la prossima settimana lo Store avrà ben 3 giochi gratuiti.

That’s right! And it has proven to be a fantastic success in reaching gamers with great games and a fantastic investment into growing the business! https://t.co/MN8OjM5FEP pic.twitter.com/Yl0LmCZjKB

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) April 10, 2021