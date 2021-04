Elyon: il modello di business sarà buy-to-play

Kakao Games non vede l’ora di sfornare il suo nuovo MMO, Elyon (il MMORPG precedentemente noto come Ascent: Infinite Realm). In una FAQ pubblicata, CM Yukimura ha dettagliato alcune risposte del team ad alcune delle domande scottanti che circondano l’ MMORPG.

In un canale Discord gestito da un sito di fan, il community manager di Kakao Yukimura ha risposto ad alcune delle domande scottanti sul titolo. Il CM ha ribadito che l’MMO sarà buy-to-play qui in Occidente, seguendo il modello di business del gioco in Corea, anche se il team menziona ancora una volta che ci saranno acquisti in-game.

Il team ha anche parlato della roadmap di rilascio dei contenuti del gioco , affermando che spera di portare da una a due classi ogni anno, oltre a discutere di un raid su cui si sta lavorando che coinvolgerebbe almeno 20 giocatori.

Elyon sta attualmente preparando per un imminente beta test chiusa e, sebbene le iscrizioni non siano ancora pronte, i giocatori interessati possono creare un account per ricevere una notifica quando inizieranno le registrazioni. Per ulteriori aggiornamenti seguiteci su GamesVillage!

While we're preparing for CBT1, let's meet some of Elyon's characters! 🙌

Carmen Delgado aspires to lead her people just like her father, former General of the Ontari once did.

She might appear cold on the outside, but she's friendly to those she likes. pic.twitter.com/Vl74cuzaUZ

— Elyon (@Elyon_thegame) April 8, 2021