Resident Evil Village comporrà con il 7 e il 9 una trilogia?

Come ormai tutti ben sapranno, Resident Evil Village, titolo atteso il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, è il sequel diretto di Resident Evil 7. Quello che invece molti non sapevano e che conosce soltanto l’insider Dusk Golem, è che la nuova avventura con protagonista Ethan Winters è il secondo capitolo di una trilogia che si concluderà con Resident Evil 9.

Parliamo di un’indiscrezione che al momento difficilmente troverà conferma nell’immediato futuro da parte di Capcom, ma di seguito andiamo ad indicarvi le parole del famoso quanto affidabile insider:

Credete a queste parole? Intanto, in attesa di Resident Evil Village vi condividiamo il nostro provato di Resident Evil ReVerse, ricordandovi che il 16 aprile alle ore 00:00 si terrà un nuovo evento dedicato a Village.

(2/2) RE7>RE8>RE9 have a connected, planned out story as all ended up in dev close together.

I also suspect this is why they want to move past numbered titles after RE9, to tell more self-contained stories rather than have to plan out stories ahead of time, but its cool here.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 11, 2021