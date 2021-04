The Falcon and the Winter Soldier: Kellyman sui Flag-Smashers

The Falcon and the Winter Soldier è arrivato al quarto episodio – con il quinto in arrivo venerdì, che anticipa un ‘cameo’ a sorpresa – ed ora, in una nuova intervista, l’interprete della villain Kerli Morgenthau, Erin Kellyman, ha parlato delle motivazioni dietro il team di supercattivi noti come Flag-Smashers.

Nel corso dell’intervista, la Kellyman ha affermato: “Le persone che sono rimaste [dopo Infinity War, nb.] si sono riunite e si sono sostenute a vicenda molto di più a causa dell’evento traumatico che avevano affrontato – metà della popolazione era scomparsa – e le frontiere sono state aperte, le persone si sono riunite, e c’era più unità. Questo è quello che sta cercando di replicare di nuovo, ma questa volta con tutti. Pensa di combattere per le persone che rimangono inascoltate, gli invisibili, gli sfollati, quindi è contro ciò per cui sta combattendo. Ma non è solo quello il suo unico obiettivo. Ha priorità più grandi e penso che la principale sia assicurarsi che tutti coloro che sono stati colpiti dal Blip siano al sicuro e in luoghi caldi, abbiano forniture mediche e cibo da mangiare”

The Falcon and the Winter Soldier è la seconda serie tv dei Marvel Studios in uscita su Disney+. Seguirà Loki a giugno mentre per l’estate è attesa la serie animata What If…?. Entro fine anno usciranno anche Miss Marvel e Occhio di falco. Sebastian Stan e Anthony Mackie guidano il cast del serial tv attualmente in onda affiancati da Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter/Agente 13, Daniel Bruhl nel ruolo del Barone Zemo (stavolta con la maschera identica al fumetto originale), Georges St-Pierre nel ruolo di Batroc il Saltatore e Don Cheadle nei panni di James Rhodes/War Machine. Tra le new entry Wyatt Russell come US Agent e Erin Kellyman nel ruolo della villain Karli Morgenthau.