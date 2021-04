Creed III: Michael B. Jordan sull’assenza di Stallone

Creed III ha una data di uscita ed anche un regista: stiamo parlando di Michael B. Jordan che, naturalmente, sarà anche il protagonista della pellicola. Eppure, come già dichiarato in precedenza, il grande assente di questo terzo episodio sarà proprio Sylvester Stallone, storico interprete di Rocky Balboa. Naturalmente la notizia è stata accolta in maniera tiepida dai fan storici della saga ed ora il protagonista/regista del terzo film ne è parlato in una nuova intervista.

Nel corso di una nuova intervista, Michael B. Jordan ha spiegato in merito: “penso che Sly abbia più volte detto che non sarebbe tornato nel terzo ma credo che la sua essenza ed il suo spirito… ci sarà sempre un po’ di Rocky in Adonis. Ma questo è il franchise di Creed, vogliamo costruire questa storia e questo mondo intorno a lui andando avanti. Quindi rispetto e avrò sempre tanto amore per ciò che ha costruito, ma volevamo esplorare maggiormente Adonis e la sua famiglia andando avanti. Speriamo che apprezziate quello che ho pensato, quello che sto preparando. Penso sarà davvero speciale“.

Jordan tornerà sia come interprete che regista di Creed III, che ha una sceneggiatura firmata da Keenan Coogler e da Zach Baylin da una storia scritta da Ryan Coogler. Oltre a Jordan, torneranno anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad. La pellicola è una priorità per la MGM, naturalmente, ed ha fissato la data di uscita per il 23 novembre 2022.