DC Comics: Terrio critica la mancata pianificazione dei film

La DC Comics al cinema, lo sappiamo, è fonte di gioia e dolore per i fan. Chris Terrio, sceneggiatore di Batman v Superman: Dawn of Justice ma anche della versione di Zack Snyder di Justice League, in una nuova intervista, ha aspramente criticato la mancanza di pianificazione della Warner Bros. Pictures di un progetto per l’Universo Cinematografico DC che si stava andando a creare e che, visto ciò che è accaduto, ha portato a delle naturali critiche da parte di pubblico e stampa specializzata.

Nell’intervista, Terrio ha affermato: “Fu Kevin Tsujihara e chi è al vertice a decidere l’uscita dei vari film. Non sono stato consultato sulla lista delle uscite, sebbene fossi io lo sceneggiatore di Justice League. Avevano pianificato che dovesse essere Batman v Superman, poi Wonder Woman, poi Justice League, poi Aquaman. Non ci hanno mai detto come dovesse essere costruito questo universo, ci hanno detto ‘conformatevi a questa lista’. Quando ho scritto Justice League, la sceneggiatura di Wonder Woman nemmeno esisteva. Non avevo altre basi per scrivere Wonder Woman oltre che Batman v Superman, Themyscira non esisteva ancora. Non sapevo nemmeno se le persone potessero parlare sott’acqua. E’ stata una delle cose che ho dovuto chiedere perché non sapevo se potevo includere scene sott’acqua con Aquaman e il popolo di Atlantide. Ho dovuto fare tutto da capo perché non c’erano stati dei film stand-alone su di loro. Justice League doveva stabilire tutti i personaggi, doveva creare una mitologia a lungo per l’Universo DC, doveva resuscitare Superman perché era morto nel film precedente e tutto questo, secondo loro, sotto le due ore. Penso che il film del 2017 abbia dimostrato che non è possibile“.

Ricordiamo che in tempi recenti, la DC Comics (o meglio DC Films) ha deciso di cancellare i film su The Trench e New Gods.