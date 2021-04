WandaVision: Jac Schaeffer sul finale della serie

WandaVision è stata la prima serie tv dei Marvel Studios a debuttare su Disney+, nonché il primo progetto della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Ed ora, a serie terminata già da alcune settimane, la sceneggiatrice riflette sul finale dello show e su quell’addio tra Wanda Maximoff e Visione che citava, naturalmente, quello di Avengers: Infinity War.

Jac Schaeffer ha spiegato: “Quando l’ho detto a Paul Bettany, gliel’ho detto in questo modo. Quando lui dice ‘sono stato tutte queste cose, cosa posso diventare dopo?’, quello era sempre stato molto importante per me. E, soprattutto, eravamo già stati in quella posizione con loro prima d’ora [in Infinity War, nb.], lo avevano già fatto, il che è orribile e folle come storytellers, perché avevamo firmato per raccontare quella che poteva sembrare la stessa storia, ancora una volta“. “Quell’ultima scena in cui sono uno di fronte all’altro, e dicono ‘ci siamo già detti addio una volta’ e Visione ha delle domande su chi sia e tutto il resto, quella è roba scritta all’inizio.” ha continuato “Il Finale ci ha portato via tanto tempo per scriverlo ed è stato il più riscritto almeno fino alla fine delle riprese. Ci sono state delle riscritture per via del COVID. Ma quella scena in particolre è stata girata all’inizio, tanto tempo fa. Forse all’inizio della produzione. Era il cuore della serie. All’inizio doveva usare un po’ più di magia in quella sequenza, quindi tutta la parte relativa alla magia è stata eliminata“.

La sceneggiatrice non ha idea se Wanda e Visione si incontreranno di nuovo e avranno un futuro insieme nel MCU ma, secondo lei, le possibilità sono altissime. WandaVision è disponibile sulla piattaforma digitale di Disney; attualmente è in onda The Falcon and the Winter Soldier, secondo show dei Marvel Studios.