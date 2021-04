Army of the Dead: il nuovo poster ufficiale

Army of the Dead arriverà questo maggio su Netflix e, in attesa di un secondo full trailr (atteso proprio per martedì), il regista Zack Snyder ha diffuso in rete un nuovo poster promozionale dalla sua nuova pellicola horror/action, che potete visionare comodamente qui sotto.

Come svela Netflix, la sinossi del film è la seguente: “Dopo un’invasione zombie a Las Vegas una squadra di mercenari si prepara per il maggiore azzardo di sempre: intrufolarsi nella zona sottoposta a quarantena e mettere a segno la rapina più grande mai tentata.”. Il cast della pellicola include Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, and Garret Dillahunt, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi, Samantha Win, Richard Cetrone e Michael Cassidy.

Zack Snyder è famoso per aver diretto svariati adattamenti della DC Comics come L’Uomo D’Acciaio e Batman v Superman: Dawn of Justice; il suo Justice League, versione voluta da lui, è uscita su HBO Max e in Italia su Sky lo scorso marzo. Zack Snyder con questo film torna al suo “primo amore”: il film d’esordio del filmaker fu, infatti, l’acclamato remake del 2004 L’alba dei morti viventi, scritto da James Gunn.

Il film è scritto dallo stesso Snyder insieme a Shay Hatten e a Joby Harold. Army of the Dead è atteso su Netflix per il prossimo 21 maggio.