Justice League: Chris Terrio sul film

Justice League ha avuto due vite. La prima, nel 2007, firmato da Joss Whedon, che ha riscritto e rigirato gran parte del progetto per conto della Warner; la seconda, quest’anno, solo su HBO Max in USA e su Sky in Italia, con la versione come concepita inizialmente da Zack Snyder con la sceneggiatura di Chris Terrio. Ed è proprio Terrio a parlarne apertamente in una nuova intervista.

“Sono entrato in depressione quando il film mi è stato portato via ed è stato riscritto. E non mi sentivo nemmeno in diritto di essere cosi depresso, perché Zack e Deborah stavano affrontando la loro tragedia familiare. In base a quello che stavano affrontando loro, perdere il film che hai scritto non è niente. Ma faceva male. Mi ha fatto male perché ci tenevo cosi tanto a questi personaggi” ha spiegato lo sceneggiatore che ha svelato di aver cercato di rimuovere il suo nome dai credits della versione cinematografica: “ma alla fine non l’ho fatto. le copie erano già state stampate. Rimuovere il mio nome, voleva dire ritirare tutte le copie, rimuovere il mio nome, ristamparle e ritardare l’uscita del film. Sarebbe stato uno scandalo in tutto il mondo, quindi sono stato zitto e non ho detto nulla pubblicamente. Non ho mai detto nulla su Justice League da allora, ma quella versione non rappresenta il mio lavoro… ho deciso di starmene zitto perché continuare la mia battaglia per rimuovere il mio nome dai credits avrebbe creato una grossa pubblicità negativa al film che avrebbe peggiorato la situazione per gli attori coinvolti, per tutti quelli che avevano comunque lavorato duramente al progetto dietro le quinte.”.

“Sulle riprese aggiuntive ho sentito solo dei report occasionali” ha continuato “Non avevo capito quanto del film originale sarebbe stato cambiato o, come dico io, vandalizzato. Mi divenne più chiaro, parlando con vari attori, che stavano smantellando tutto ciò che era stato fatto prima. Non ho sentito nessuno dirmi che è stata un’esperienza piacevole.“. Terrio non ha voluto addentrarsi nelle polemiche che hanno colpito Whedon sul set: “sinceramente non conosco Joss. Non l’ho mai incontrato. Ho cercato di contattarlo all’inizio del processo, tramite gli executives, ma non ho mai ricevuto una risposta, il che non è insolito in processi del genere“.

Terrio ha poi concluso: “le persone hanno dei problemi con la Zack Snyder’s Justice League, si lamentano della durata, si lamentano di come alcuni personaggi sono stati scritti. Ma posso accettarlo, perché quello è il mio lavoro. E’ onesto. Le persone possono criticare il film, ma almeno stanno criticando la mia versione e quella di Zack. Justice League, la versione diretta da Zack Snyder, è l’unica sceneggiatura oltre ad Argo in cui ho il credit solitario. L’ho sviluppato da solo. Quindi sosterrò questa versione, che sia amata o meno. La versione cinematografica ha urtato la mia reputazione, ma, ancora più importante, ha avvelenato la mia anima e la mia fiducia, soprattutto visto che quest’altra versione del film non era ancora stata resa visibile al pubblico“.