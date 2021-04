Wandavision: Jac Schaeffer sul futuro di Wanda

WandaVision è ormai conclusa da settimane ed è anche per questo che la sceneggiatrice, Jac Schaeffer, ora può parlarne liberamente. In particolare, la sceneggiatrice si è soffermata ancora una volta sul finale dello show dei Marvel Studios andato in onda su Disney+ e sul rapporto tra Wanda ed i suoi figli a cui, naturalmente, ha dovuto dire ‘addio’ sul finale essendo stati creati da lei nella sua ‘realtà fittizia’.

La Schaeffer ha parlato della frase pronunciata da Wanda nei confronti dei suoi figli sul finale, ovvero ‘grazie per avermi scelto come vostra madre‘, ed ha spiegato: “è stata scritta da Laura Donney. E’ brava nello scrivere dei momenti delicati come quello e mi ha aiutata con quella scena. E’ divertente perché io sono una mamma e Laura non lo è, ma è molto brava a scrivere delle cose del genere, sento la stessa cosa per i miei figli. In quel mondo, Visione ed i gemelli erano gli unici che lei non poteva controllare perché li aveva creati lei. C’è un alone mistico intorno a tutto questo, e sento la stessa cosa con i miei figli. Da dove provengono? Non lo so, ma sono responsabile di averli trascinati in questo mondo ma ad un certo punto quella responsabilità e quella proprietà ha un limite.”. Riguardo alla possibilità che questa sequenza influenzi il futuro di Wanda, Schaeffer afferma: “non ho idea. E’ più una sequenza emotiva. In quel momento Wanda riconosce il dono che sono quei figli per lei”

E sul futuro di Wanda nel Marvel Cinematic Universe, la sceneggiatrice spiega: “l’intenzione era sempre quella di far sì che Wanda si ritrovasse in questa posizione di accettazione ma anche con questo nuovo potere. E sappiamo tutti che ‘da grandi poteri…’. Il suo scambio di battute con Agatha le dà cosi tanta confidenza. L’entrare in confidenza con il suo potere, per me, inizia a far allontanare alcune normali preoccupazioni umane su ciò che sia giusto e su ciò che sia sbagliato perché adesso è diventata quest’essere… cosi diverso. Quindi la lasciamo, alla fine di WandaVision, con questa curiosità su chi sia e su cosa possa fare”