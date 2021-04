Paramount: da Top Gun a Mission: Impossible, tutti i rinvii

Con una mossa a sorpresa, la Paramount ha deciso di annunciare dei cambiamenti nel suo listino 2020 ed oltre che scontenterà svariati fan e ne accontenterà altri (infatti sono stati fatti anche alcuni annunci inediti a riguardo). In primis Paramount ha annunciato il rinvio di Top Gun: Maverick al prossimo 19 novembre mentre Mission: Impossible 7, sempre con Tom Cruise, slitta direttamente al 27 maggio 2022.

E’ una naturale conseguenza, dunque, confermare lo slittamento anche di Mission: Impossible 8 al 7 luglio 2023. Gli amanti dei videogames dovranno attendere un po’ visto che l’adattamento cinematografico di Dungeons and Dragons è stato posticipato al 3 marzo 2023. Tra gli altri titoli un film ancora senza un titolo ufficiale sui Bee Gees, fissato per il 4 novembre 2022; The Shrinking of Treehorn fissato al 10 novembre 2023; un film senza titolo diretto da John Krasinski con Ryan Reynolds in arrivo il 17 novembre 2023. Paramount ha anche annunciato un nuovo film di Star Trek per il 9 giugno 2023.

Tra i titoli più ravvicinati, lo studio punta ad un anticipo per Snake Eyes: G.I. Joe Origins, ora fissato per questo 23 luglio, mentre Jackass 4 è stato posticipato al prossimo 22 ottobre.