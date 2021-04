PlayStation: Jason Schreier i apre gli occhi sull’ultimo report

La scorsa settimana vi abbiamo parlato di un report curato dal redattore di Bloomberg Jason Schreier (ex Kotaku), dove il focus della massa è stato centrato sul possibile remake di The Last of Us Part II e sul “no” di Sony Interactive Entertainment legato a Days Gone 2. Il lungo articolo di Schreier però non riguardava principalmente questo, no. Riguardava qualcosa di più umano!

Ed è egli stesso in un tweet pubblicato qualche giorno fa a portare alla luce la cosa, un qualcosa a cui tutti noi non abbiamo dato importanza:

“Tutti i titoli basati sul mio articolo di oggi si concentreranno sui giochi, ma la vera storia qui sono le persone:

– Le persone che hanno cercato di iniziare qualcosa di nuovo al VASG ma non ci sono riuscite, e se ne sono andate

– Le persone che hanno lasciato Bend b / c di turbolenza lì

– Le persone che hanno lasciato Sony JP

E altro ancora …”



Dunque, a quanto pare l’articolo andava letto sotto una luce differente: in casa Sony le cose non vanno molto bene per gli sviluppatori e per chi propone le proprie idee. In molti sono stati infatti costretti a lasciare i PlayStation Studios o essere assegnati ad altri studi come semplice supporto, altri li hanno abbandonati di loro volontà. Ovviamente, parliamo di report e non di notizie ufficiali, ma vista la fonte qualcosa di vero ci sarà sicuramente!