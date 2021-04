Resident Evil Village avrà una modalità più difficile da sbloccare?

Chi ha giocato Resident Evil 7 avrà amato/odiato la modalità “Ethan deve morire”, ossia la modalità più difficile presente nel precedente capitolo della serie di Capcom. Stando ai leak riportati dal noto insider Dusk Golem (già protagonista di un’altra nostra news di questa mattina), anche Resident Evil Village presenterà una modalità simile nascosta.

Non sappiamo con certezza se questa possibile modalità nascosta sia sbloccabile oppure disponibile tramite qualche futuro DLC (né se esista veramente visto che parliamo di un rumor), ma dalle indiscrezioni parliamo di una modalità più difficile della “Hard Mode” in cui il gioco verranno aggiunti elementi “open-ended” ed elementi “roguelite”, con randomizzazione di nemici presenti e della locazione degli oggetti rispetto alle altre modalità di gioco. Dunque, parliamo di una nuova modalità basata sulla falsariga di Ethan deve morire (Ethan must Die in inglese).

Anche se parliamo di informazioni non ancora confermate, sappiamo quando sia affidabile l’insider in questione. Vi ricordiamo che Resident Evil Village è atteso il 7 maggio 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

(2/2) an expansive difficulty mode in the game. I don't know the full details/final result of the mode, I feel they may talk about it before release, but I'm aware it makes the game more open, randomizes enemy & item placement, & scaled to be extremely difficult.

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 10, 2021