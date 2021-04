Project Vertical: nuovo gioco sci-fi a cui sta lavorando PUBG Studio?

Un nuovo gioco degli sviluppatori di PUBG (di cui è disponibile un nuovo aggiornamento) potrebbe essere attualmente in fase di sviluppo, ma stavolta non si tratterebbe di un battle royale, quanto piuttosto di uno sparattutto a tema sci-fi a cui per il momento ci si riferisce con il nome di Project Vertical.

Di recente su Twitter, tale insider PlayerIGN (e no, non ha niente a che vedere con l’IGN che tutti conosciamo) avrebbe scovato delle informazioni inedite e interne a PUBG Studio, basate sugli annunci di lavoro per un nuovo progetto denominato appunto Project Vertical. Il nome in codice non sembrerebbe riferirsi specificatamente al mondo di gioco di PUGB, anzi, si tratterebbe piuttosto di un fantascientifico sparatutto open-world costruito su Unreal Engine 4. L’insider si spinge addirittura ad affermare che il gioco in questione uscirà tra due o tre anni. Se preveda modalità single player o co-op, ancora non è dato saperlo.

Oltre a utilizzare questi annunci di lavoro come fonte di previsione per questo nuovo progetto in fase di sviluppo, per avvalorare l’attendibilità delle sue considerazioni, inoltre, PlayerIGN dichiara di aver fatto la stessa identica cosa nel prevedere PUBG: New State l’anno scorso. Ovviamente vi terremo aggiornati qualora dovessero spuntare ulteriori novità. Nel frattempo, fateci sapere cosa ne pensate con un commento!