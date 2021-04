PlayStation 3: alcuni giochi non ricevono più alcuna patch

Recentemente sul forum Resetera è apparso l’elenco dei giochi per PlayStation 3, nella versione fisica e in quella digitale, che per il momento non ricevono più la patch di aggiornamento per giocare online e guadagnare trofei per PlayStation 5. Non sappiamo se Sony risolverà questo problema , quindi è meglio aggiornare le vostre raccolte di giochi: secondo Iwao, utente di Resetera, le patch possono variare da 15 MB a pochi GB.

Quando è uscita la PS3 non esisteva un sistema PSN centrale per le patch, che venivano scaricate da server dedicati ai singoli giochi: molti di questi giochi hanno spento silenziosamente i propri server negli ultimi anni. Si pensi ad esempio a Gran Turismo 5 ha perso la possibilità di ottenere la patch nello stesso momento in cui ha perso la possibilità di essere giocato in multiplayer perché aveva gli stessi server dedicati che facevano entrambe le cose, ma è possibile citarne altri. Il problema non è da collegare al calo delle vendite nello store, poiché le persone sono di nuovo tornate a comprare in forma digitale i loro vecchi giochi stanno tornando causa della chiusura dei negozio per colpa della pandemia. Tutti i giochi che utilizzano il sistema PSN centrale riceveranno le patch anche dopo la chiusura dello store.

A confermare tutto ci pensa l’utente Zenosparadox, di Resetera, dichiara di aver utilizzato alcuni script e strumenti per scaricare tutti gli aggiornamenti per la sua PlayStation 3, ma ha notato che solo alcuni titoli sono stati aggiornati, mentre altri ( tra cui alcuni dell’elenco) non sono stati aggiornati. Molti giochi purtroppo, come riportato dall’utente Tempesta, ricevono le patch di aggiornamento sono in determinate regioni, mentre in altre potrebbero arrivare più avanti. I possessori di PlayStation 3 devono solo sperare ed attendere con pazienza l’uscita delle patch per i loro giochi preferiti. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.