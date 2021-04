Sonic Colors: in arrivo una remastered?

Sembrerebbe che SEGA sia a lavoro su una remastered del gioco uscito originariamente per Wii e DS nel 2010, Sonic Colors. Come ha notato l’utente Twitter Kutairo_, lo studio di doppiaggio tedesco iksample ha rivelato di aver lavorato al gioco in questione nel dicembre 2020. Da allora, però, la pagina web riportata per segnalare il leak è stata ora eliminata. Ma gli indizi non finiscono qui.

Infatti, è interessante notare che il gioco è apparso anche online sul sito francese Sogamely, che riporta il non ancora annunciato Sonic Colors Ultimate in vendita a 34,99€. Sempre secondo la pagina del rivenditore, il titolo sarà disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One nel 2021.

Nel gioco originale, il diabolico dottor Eggman ha escogitato un altro piano per il dominio del mondo, costruendo un fantastico parco divertimenti interstellare che fluttua nello spazio attorno al pianeta natale di Sonic. Tuttavia, non tutto è come sembra, poiché il dottor Eggman ha rapito una razza aliena chiamata Wisps e sta sfruttando la loro energia colorata per alimentare un sinistro complotto. Ma prima che il dottor Eggman completi i suoi piani malvagi, il velocissimo Sonic scopre il suo misterioso parco ed anche che, una volta arrivato lì, è in grado di usare questi poteri alieni per superare la sfida che gli si pone davanti e per sconfiggere il nemico.

