PlayStation: in cantiere adattamenti mobile dei suoi “franchise più popolari”

Secondo quanto riferito, PlayStation sta cercando di adattare alcuni dei suoi franchise di punta per i dispositivi mobili. Stando ad un nuovo annuncio di lavoro pubblicato di recente, in cui Sony Interactive Entertainment PlayStation rivolge l’attenzione su una nuova figura che possa guidare l’area mobile, la compagnia afferma di essere alla ricerca di qualcuno che “guidi lo sviluppo e la strategia dei giochi mobile e contribuisca a plasmare il futuro dei giochi per uno studio di classe mondiale”.

In qualità di Capo dell’area Mobile, avrai e svilupperai la strategia per i giochi mobile per PlayStation Studios e contribuirai a gettare le basi per future opportunità di crescita. Guiderai tutti gli aspetti dell’espansione del nostro sviluppo di giochi, da console e PC a servizi mobile e live, con l’obiettivo di adattare con successo i franchise più popolari di PlayStation per dispositivi mobili.

Sarai responsabile della creazione e del ridimensionamento di un team di leader mobile e fungerai da capo di questa nuova unità aziendale all’interno di PlayStation Studios.

Staremo a vedere cosa intende Sony quando parla di “franchise popolari”. Certamente la lista è bella lunga, ma ci piacerebbe sapere la vostra con un commento! Nel frattempo, sapevate che Sony e Netflix hanno stipulato un accordo esclusivo?