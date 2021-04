Genshin Impact: è possibile registrarsi alla closed beta della versione 1.6

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo: dopo l’aggiornamento 1.4, miHoYo è pronto per rilasciare la versione 1.5 a fine aprile. Il closed beta test per la versione 1.5 di Genshin Impact tuttavia, a causa di problemi riguardanti vari leaker, alla fine è stato cancellato. I leaker hanno rivelato molte informazioni sulla nuova patch, come il rumor riguardante i due nuovi personaggi Eula e Yanfei.

L’ultimo aggiornamento pubblicato per il gioco è stato l’aggiornamento 1.4. ha aggiunto l’evento Hangouts, un nuovo personaggio Rosaria. Anche se manca ancora del tempo per il rilascio dell’aggiornamento 1.5, miHoYo ha già iniziato a prepararsi per l’aggiornamento 1.6. miHoYo ha annunciato sul loro sito ufficiale che le iscrizioni alla beta 1.6 sono aperte. I giocatori possono registrarsi per lo stesso utilizzando il collegamento qui.

Come con il precedente beta test, anche questo comporterà un accordo di non divulgazione che i giocatori dovranno firmare per partecipare al beta test. Firmando l’accordo i giocatori non saranno in grado di condividere pubblicamente alcuna informazione della closed beta 1.6 e, se lo fanno, potrebbero affrontare azioni legali. Per quanto riguarda i contenuti dell’aggiornamento 1.6, si ipotizza che la regione di Inazuma arriverà effettivamente con l’aggiornamento 1.6 stesso. Tuttavia, è probabile che Inazuma City non arriverà prima dell’aggiornamento 2.0 se si vuole credere ai vari rumors, insieme al banner di Ayaka.

Le iscrizioni alla beta sono aperte nel periodo tra l’8 e il 25 aprile. La data di inizio della closed beta non è stata ancora pubblicata. Per quanto riguarda il lancio dell’aggiornamento 1.6, probabilmente arriverà a metà giugno, secondo la road map che prevede un’aggiornamento ogni sei settimane da parte della miHoYo. Genshin Impact è al momento disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PS5 arriverà questa primavera, mentre una versione per Nintendo Switch è ancora in fase di sviluppo.