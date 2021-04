Swords of Legends Online: nuovo gameplay trailer

Il publisher Gameforge e i developer Wangyuan Shengtang e Aurogon hanno finalmente pubblicato un nuovo gameplay trailer (che potete trovare in calce all’articolo) del loro action MMORPG cinese Swords of Legends Online. Il gioco uscirà (in varie edizioni) per PC tramite Gameforge client, Steam e Epic Games Store questa estate in Nord America, America Latina ed Europa. Di seguito vi riportiamo la panoramica del gioco.

L’abbagliante MMORPG Swords of Legends Online esplora uno scontro durato eoni tra le forze della luce e dell’oscurità. Solo coloro che sono stati scelti dalla spada leggendaria sepolta in profondità al loro interno possono sbloccare i poteri necessari per bandire la nebbia del male, della morte e della distruzione che minacciano di consumare questo mondo tempestoso. Basato sulle leggende cinesi molto popolari che hanno ispirato la pluripremiata serie televisiva, diversi film, romanzi e una serie di giochi tra cui il recente MMORPG Gujian Qitan Online – lanciato per la prima volta in Cina nel luglio del 2019 – Swords of Legends Online introduce una versione completamente rimasterizzata dell’attesissima saga tripla A a un nuovo pubblico.

Qui sotto, invece, sono elencate le caratteristiche principali.