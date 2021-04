Genshin Impact: la miHoYo cambia i contenuti nella versione 1.6, rumor

La popolarità di Genshin Impact è aumentata enormemente negli ultimi mesi e il gioco non mostra segni di rallentamento in questo periodo: dopo l’aggiornamento 1.4, miHoYo è pronto per rilasciare la versione 1.5 nel mese di aprile. Il closed beta test per la versione 1.5 di Genshin Impact è iniziato poche settimane fa: tuttavia, a causa delle perdite dilaganti, alla fine è stato cancellato, infatti i leaker hanno rivelato molte informazioni sulla nuova patch, come il rumor riguardante i due nuovi personaggi Eula e Yanfei. Inoltre miHoYo ha annunciato sul loro sito ufficiale che le iscrizioni alla closed beta 1.6 sono aperte. Le iscrizioni alla beta sono aperte nel periodo tra l’8 e il 25 aprile. La data di inizio della closed beta non è stata ancora pubblicata.

I leaker di Genshin Impact sul forum cinese Baidu Tieba hanno condiviso diversi nuovi messaggi sui contenuti in arrivo a partire dalla versione 1.6. Questi sono stati tradotti e riassunti da Polarnik, che fa parte della comunità di fan di Genshin dal Wangsheng Funeral Parlor Discord. Secondo vari leaker credibili, miHoYo sta apportando frequenti modifiche ai contenuti in arrivo disponibili. Ciò significa che tutti i recenti rumors degli ultimi giorni ora possono includere informazioni obsolete ed errate. Arkywzx ha persino cancellato il suo post su Chasm e Dendro che non si trovava nella 1.6 e Inazuma in arrivo tra 1.6 e 1.8. Al momento non si sa quali siano i piani di miHoYo. Con questo nuovo sviluppo, ci è stato anche ricordato qualcosa di importante anche i leaker in Cina, che avevano ragione in passato e che forse hanno fonti all’interno di miHoYo, possono ancora sbagliarsi se miHoYo cambia i suoi piani.

Al momento non possiamo fare altro che raccomandarvi come sempre di prendere questi rumors con le dovute cautele, poiché nulla di ufficiale è stato pubblicato. Possiamo solo aspettare e ricevere maggiori notizie alla fine del periodo di beta test. Continuate a seguirci per maggiori informazioni. Genshin Impact è disponibile su PS4, PC e mobile. Una versione per PS5 arriverà questa primavera, mentre su Nintendo Swintch è ancora in fase di sviluppo.