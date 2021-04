NEO The World Ends With You Anteprima: torna il gioco dei mietitori di Square Enix

Nel weekend che ha visto il debutto della serie animata di The World Ends With You su Funanimation, Square Enix ha finalmente annunciato la data d’uscita del suo seguito. NEO The World Ends With You approderà su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC il 27 luglio, e continuerà il filone narrativo imbastito nella versione Final Remix del primo RPG stilizzato di Square Enix e Jupiter. L’opera, che si contraddistingue ancora una volta per il suo stile artistico, vedrà un nuovo cast di personaggi alle prese con il fantomatico gioco dei mietitori, in una strenua lotta per la vita che li vedrà coinvolti in una serie di missioni.

L’annuncio della data d’uscita è stato accompagnato da uno splendido trailer, che ritrae storia, protagonisti e gameplay dettagliatamente. Alla luce delle informazioni divulgate dalla società giapponese, noi di Gamesvillage vogliamo parlarvi della nuova incarnazione del pericoloso gioco degli dei della morte in questa nuova anteprima, analizzando ogni aspetto e tirando le somme su cosa potremmo aspettarci dal nuovo RPG di casa Square Enix.

NEO The World Ends With You: I Wicked Tricksters irrompono nel gioco dei mietitori!

Nell’ultimo trailer di NEO The World Ends With You abbiamo avuto modo di apprendere diverse informazioni sull’atteso seguito dell’RPG di Square Enix e Jupiter. La storia infatti, come specificato dal Director Tatsuya Kando, si collocherà tre anni dopo gli eventi del primo gioco dei mietitori, basandosi sull’adattamento televisivo che ha appena preso il via sulla piattaforma di streaming anime Funanimation. Una mossa commerciale che non solo riguarderà da più vicino i fan storici del marchio, ma che farà anche da gancio per tutti coloro che vorranno interfacciarsi con NEO recuperando la storia del suo predecessore senza dover passare necessariamente per l’acquisto del videogioco su Nintendo Switch. Sarà questa la strategia di Square Enix per colmare l’assenza – a questo punto – di una versione PlayStation 4 di The World Ends With You Final Remix? Concentrandoci sul nuovo video che ha annunciato la data d’uscita di NEO, finalmente conosciamo ampia parte del cast di protagonisti che affronteranno un nuovo gioco degli dei della morte, dandoci ulteriore conferma che la versione Final Remix di TWEWY, in questo caso, sarà quella canonica. Tale informazione arriva dalla presenza di Tsugumi, la quale appare in una scena fondamentale della rinnovata versione pubblicata su Nintendo Switch del primo capitolo, e sarà – a quanto pare – una delle prime ad interagire con il nuovo protagonista: Rindo. Come accadde per il quindicenne Neku Sakuraba, anche lui verrà catapultato nella Shibuya Underground (UG) in una giornata normalissima nel rinomato quartiere di Tokyo, ritrovandosi ad affrontare come tutti gli altri giocatori le missioni affidate dagli shinigami. Con un carattere simile a quello di Neku, Rindo non sarà un protagonista loquace e tanto meno pare che vorrà farsi coinvolgere dagli altri giocatori, eppure come apprenderemo sin da subito nel nuovo video pubblicato da Square Enix, diverrà il capo dei Wicked Twister formando una vera e propria squadra. Facciamo la conoscenza di Fret, che rappresenterà una sorta di spalla per Rindo. Infatti egli si definirà come un naturale conversatore, che preferisce mettere le cose in chiaro ed evitando quelle persone che reputa fin troppo serie. Ad accompagnare i due ragazzi invece, troviamo Nagi, una studentessa del college, confusa con un’alunna delle scuole medie a causa del suo aspetto così giovanile. Ci viene presentata come una ragazza devota ai suoi passatempi, la quale dedica gran parte del tempo a disposizione ai suoi giochi preferiti. Estremamente percettiva, Nagi si cura delle emozioni altrui e mostra disdegno per coloro che si comportano in maniera superficiale. Infine l’ultimo membro del gruppo è Minamimoto, un ragazzo dotato di grande forza fisica che aiuterà i suoi compagni nel momento del pericolo. La sua peculiarità, a discapito dell’aspetto con cui viene ritratto, è quella di calcolare ogni mossa grazie alla sua unica formula, agendo esclusivamente secondo le sue valutazioni. Tuttavia, intorno al ragazzo rimane ancora un certo alone di mistero, e sembra di sapere alcune cose di cui il resto dei Wicked Twister non è ancora a conoscenza.

Il video d’annuncio ci presenta inoltre il resto del cast suddiviso in squadre, dai Ruinbringers composti da Tsugumi e Susukichi, ed altri personaggi secondari che comporranno altre fazioni come Deep Rivers Society, Variabeauties e i Pure Hearts e soprattutto, gli shinigami di Shibuya e Shinjuku. Nel trailer d’annuncio della data d’uscita vediamo sopratutto come si svolgerà la narrazione, ripescando soprattutto uno stile manga per le interazioni tra i personaggi. Come accadeva nel primo capitolo, i dialoghi avverranno attraverso degli intermezzi che emula l’impaginazione di un fumetto, i quali però si intervalleranno con dei filmati in tempo reale avallati dalle animazioni tridimensionali davvero promettenti (come potrete vedere nell’ultima scena del trailer), riuscendo addirittura a combaciare con il tratto animato con cui prendono vita i personaggi. Tuttavia, anche qualche gradito ritorno farà la sua comparsa durante la storia, e chissà quali colpi di scena ci riserverà la storia di NEO The World Ends With You.

Una nuova missione

Ciò che salta subito all’occhio del nuovo NEO The World Ends With You è il gameplay, un aspetto sensibilmente rinnovato che mantiene diverse meccaniche del suo predecessore approdato su Nintendo DS e Switch. Infatti il ritmo di gioco cambia in maniera radicata, passando dallo Stride Cross Battle System ad un action-rpg in piena regola, con tanto di telecamera in terza persona posta alle spalle del personaggio in utilizzo. Nelle varie sequenze di gameplay snocciolate durante il trailer, vediamo come anche l’intero party agisca autonomamente in battaglia, coordinando l’azione come una vera e propria squadra. Il titolo permette di potenziare gli altri membri del gruppo equipaggiando pezzi di vestiario che ne migliorano le statistiche, insieme alle immancabili spille indossabili ( oltre trecento spille presenti in-game) che invece sbloccano degli attacchi unici, abilità di supporto o miglioramento dei parametri. Sarà possibile equipaggiare una sola spilla per personaggio, il cui utilizzo corrisponderà ad un tasto del pad – o della tastiera, se giocherete su PC – , tuttavia verrà permesso di controllare anche gli altri membri del party. Viene reintrodotta anche la meccanica dello Scanning, ossia uno dei fondamentali delle abilità psichiche di Rindo. Attraverso questo meccanismo, il giocatore potrà leggere i pensieri delle persone e trarne informazioni di vitale importanza, ma al tempo stesso, potrà rilevare la presenza di nemici che di conseguenza, verranno evidenziati di rosso sullo schermo.

Anche l’esplorazione trae beneficio dal rinnovato sistema di gioco del seguito di TWEWY, infatti nel trailer la percezione degli spazi cambia profondamente, grazie anche alla maggiore libertà che viene evidenziata in ogni area mostrata nell’ultimo video. Esplorare Shibuya Underground questa volta sarà semplicemente diverso rispetto all’RPG approdato su DS e Switch, con la possibilità di osservare il territorio urbano con una visione più che completa, risaltata inoltre dallo stile manga che ne evidenzia i contorni. Anche l’interfaccia e i menù sono stati stilizzati seguendo il retaggio artistico della serie, con quella nota underground che ne influenza l’aspetto in tutto e per tutto. Ma la vera protagonista sarà – indiscutibilmente – la colonna sonora, che nel primo capitolo della serie ha caratterizzato la lotta di Neku Sakuraba nel gioco dei mietitori. Anche qui – come abbiamo potuto ascoltare abbondantemente nel trailer -, la musica sarà preponderante e sinceramente, non vediamo l’ora di assaporare nella sua interezza la soundtrack di NEO The World Ends With You.

In arrivo il 27 luglio, NEO The World Ends With You sembra svolgere in piena regola tutti i doveri di un sequel ad hoc. Dal gameplay, reso alla portata di un pubblico casual, all’inserimento di un nuovo contesto narrativo arricchito da un cast di personaggi inediti – più qualche vecchia conoscenza -, fino ad un comparto grafico che unisce la tridimensionalità dei modelli con uno stile artistico ispirato ai manga e all’animazione giapponese, senza dimenticare una colonna sonora favillante che ci accompagnerà nella Shibuya Underground. Insomma, vi sono tutti i presupposti per attendere in piena estate il nuovo action-rpg di Square Enix, che ritrova Tetsuya Nomura nel ruolo di Creative Director e Character Designer.