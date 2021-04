Final Fantasy XIV online: note preliminari patch versione 5.5

La patch 5.5 di Final Fantasy XIV, Death Unto Dawn, è dietro l’angolo con il lancio previsto per martedì 13 aprile. In vista della regolare manutenzione e aggiornamento del MMO, Square Enix ha pubblicato le sue note preliminari sulla patch che descrivono i grandi cambiamenti della QOL, alcuni dei quali includono modifiche alle attuali incursioni di Nier.

Tra gli ultimi aggiornamenti prima dell’espansione Endwalker questo autunno , la patch 5.5 di Final Fantasy XIV inizierà a tessere una storia che ti porterà direttamente alla versione 6.0 del titolo, proprio come è successo con le espansioni precedenti. Sebbene i dettagli della storia non siano ancora disponibili, questa prossima patch aggiungerà sei nuove missioni dello scenario principale, che hanno anticipato le riunioni con tutti i leader della città-stato e personaggi come Tiamet, di Heavensward ed Estinien.

Il raid YoRHa: Dark Apocalypse vedrà anche il suo terzo e ultimo livello, la Tower at Paradigm’s Breach, concludendo la trama e combattimenti a tema Nier. Una delle note sulla patch più attese è l’aggiornamento a Copied Factory e Puppets ‘Bunker. Inizierà anche il supporto ufficiale per PS5, ma Square Enix non esclude gli utenti di PC, infatti saranno presenti aggiornamenti per i giocatori di tutte le piattaforme. Per gli utenti di Windows e Mac, ora sarete in grado di passare a una serie di risorse di interfaccia utente a risoluzione più elevata. Saranno presenti anche nuovi tipi di game pad nel menu di configurazione del sistema e i processi di caricamento sono stati migliorati.

I giocatori potranno affrontare un nuovo combattimento con la Diamond Weapon, in una versione più difficile disponibile in The Cloud Deck (nella modalità Extreme). La prossima sfida Unreal sbloccherà The Whorleater, mentre anche per gli Eorzeans saranno presenti nuovi aggiornamenti, con nuovi mobili, vestiti e missioni. Per maggiori dettagli sulle note della patch, puoi controllare l’intero elenco sul sito ufficiale della Square Enix.