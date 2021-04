Loki: Tom Hiddleston parla della serie tv

Loki sarà la terza serie prodotta dai Marvel Studios ad arrivare direttamente su Disney+ questo giugno. L’attesa, da parte dei fan del personaggio, è snervante, soprattutto dopo aver visto il full trailer che promette una grossa avventura a cavallo del tempo. In una nuova intervista Tom Hiddleston ha cercato di anticipare cosa vedremo in questo nuovo capitolo del sempre più vasto Marvel Cinematic Universe.

L’attore ha affermato che la serie sarà incentrata “sull’identità e sull’integrazione dei frammenti disparati dei molti sé che può essere, e forse dei molti sé che siamo.“. “E’ eccitante. Non riesco a credere che stia ancora interpretando questo personaggio” ha continuato Hiddleston “Sono onorato di avere ancora questa possibilità, è stato una grossa parte della mia vita. Mi sono reso conto di aver interpretato Loki per un quarto della mia vita. Il bello di questo serial è che mi sono ritrovato circondato da grandi attori con cui non avevo mai lavorato prima, come Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Richard E. Grant e Owen Wilson. Ognuno di loro porta un’incredibile carisma ai loro personaggi. E Loki… Loki sarà lo stesso Loki che voi già conoscete ma in un mondo che non conoscete“.

Scritta e creata da Michael Waldron (Rick & Morty) e diretta da Kate Herron, la serie è incentrata sul Dio dell’Inganno interpretato da Tom Hiddleston. Sebbene sia morto durante gli eventi di Avengers: Infinity War, ricorderete il viaggio nel tempo fatto dagli Avengers nel successivo Avengers: Endgame per recuperare alcune Gemme dell’Infinito e il loro incontro con il Loki del 2012. In quella pellicola, il personaggio, una volta afferrato il Tesseract, veniva trasportato chissà dove e questa nuova serie tv ci svelerà proprio dove sarà finito immediatamente dopo.

Owen Wilson sarà il co-protagonista dello show. Nel cast troveremo anche Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku, Sasha Lane, Erika Coleman e Richard E. Grant. Loki debutterà su Disney+ l’11 giugno 2021 e sarà composta da sei episodi.