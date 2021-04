Teamfight Tactics: nuova stagione introduce una modalità

Teamfight Tactics sta introducendo una nuova modalità di gioco sperimentale che puoi giocare nei periodi morti nella tua giornata, grazie alla nuova funzione Labs della prossima stagione.

Riot ha anticipato l’inclusione di una modalità di gioco “più semplice e veloce” all’inizio di quest’anno, suggerendo una versione di TFT che potrebbe essere giocata in meno di 20 minuti. Con la rivelazione del set Reckoning di TFT , lo sviluppatore ha introdotto Hyper Roll, una nuova modalità notevolmente semplificata che arriva come parte di una nuova funzionalità “Labs” per testare nuovi tipi di gioco.

Teamfight Tactics sta apportando alcune modifiche sostanziali al TFT normale. Una nuova stagione significa nuove classi, con la formazione di Reckoning che include Forgotten, Hellion, Nightbringer, Cavalier, Ironclad, Revenant e Dawnbringer. Ma la grande novità questa volta sono gli oggetti ombra: versioni corrotte di oggetti esistenti che promettono maggiore potenza, a un prezzo.

Infine, il Reckoning Pass di questa stagione introduce nuovi boom cosmetici, piccole leggende e arene, tra cui due nuovi palchi che ostentano una band dal vivo, una griglia sulla spiaggia e una “spatola alimentata da vittorie consecutive”. Reckoning inizierà il 28 aprile, anche se il nuovo set sarà disponibile sui server di prova del gioco alla fine di questa settimana.

