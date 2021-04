Halo 3: nuova mappa sarà disponibile molto presto

Per la prima volta in più di un decennio, Halo 3 ha una nuova mappa giocabile in The Master Chief Collection. 343 Industries ha affermato in un post sul blog che la nuova mappa Waterfall arriverà al matchmaking pubblico in futuro, e ciò dovrebbe accadere relativamente presto.

Un altro contenuto aggiunto nel titolo risale nell’aggiornamento della stagione 6 che è stata la modalità “Escalation Slayer” per Halo 2: Anniversary, Halo: Reach e Halo 4. Questa modalità in stile Gun Game arriverà su MCC questa settimana, ma Waterfall richiederà un po ‘più di tempo.

Mentre devi aspettare ancora un po ‘per Escalation Slayer e Waterfall, 343 ha rilasciato delle nuovissime icone che vedrai quando saranno disponibili. Inoltre per avere ulteriori informazioni sulle novità della Stagione 6 di Halo 3, controlle le note complete sulla patch nel sito ufficiale

