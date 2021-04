Kingdom Hearts 3: ottiene una nuovissima mod

Thomas the Tank Engine è stato aggiunto in una mod di Kingdom Hearts 3. Da Monster Hunter fino a trasformare in una stazione serpente gigante , il vecchio Tommy in videogiochi è un rito di passaggio. Con le mod di Kingdom Hearts 3 che iniziano a girare soprattutto nell’ultima settimana, è naturale che il treno si sia ora avventurato nel mashup Disney / Final Fantasy.

Ha sostituito il tram che gira intorno a Twilight Town con una versione leggermente terrificante del Tank Engine: con i suoi occhi luminosi che fissano la tua anima. Le mod del gioco sono spesso utilizzate dai giocatori per vivere un esperienza diversa dal gioco originale.

Questa mod di Thomas sembra essere ufficiale nel club di gioco per PC. Puoi prendere la mod su Nexus , che deve solo essere estratta nella cartella packs del gioco.

