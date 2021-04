Quali caratteristiche devono avere un pc e uno smartphone per gamer?

C’era una volta il magico mondo dei giochi a 8 bit, in cui non si avevano grafiche mozzafiato ma si richiedeva al giocatore, oltre che una certa abilità con il joystick, uno sforzo di immaginazione notevole, per far sì che il videogioco apparisse un minimo realistico. Bene tutto questo oggi è stato spazzato via dall’evoluzione tecnologica del comparto gaming, che mette a disposizione dei giocatori videogames sempre più straordinari in fatto di realismo. Che siano grafiche in 4K, magari adattate alla Realtà Virtuale, o senza limiti di frame per secondo non importa. Fatto sta che quando giochiamo ci sembra di immergerci in un mondo parallelo completamente assimilabile al nostro.

Un discorso che è valso, inizialmente, per le console di nuova generazione e per i PC, ma che si sta espandendo sempre più velocemente anche al comparto mobile, con videogames per smartphone e tablet, come i diversi giochi da casinò, sempre più dettagliati in fatto di grafica. Ma tutto questo, ovviamente, comporta dei cambiamenti anche a livello di dispositivi che si possono utilizzare per avere la migliore esperienza di gioco possibile. Perché per godersi al meglio uno dei videogame più evoluti di oggi non basta un Computer o un cellulare datati di qualche anno, ma devono essere aggiornati con le componenti più recenti possibili e particolari caratteristiche adatte al gaming. Ecco dunque una breve guida sui requisiti minimi che bisogna avere in un pc o in un dispositivo mobile per giocare al meglio.

Partendo dai Personal Computer bisogna innanzitutto sottolineare che non si parla più solo di quelli fissi, ma anche dei portatili, un tempo incapaci di poter essere sfruttati al meglio anche in termini di videogames. I giochi di ultima generazione, ovviamente, richiedono un carico di lavoro maggiore ai PC, sia a livello di grafica che di processore e RAM. Per far girare al meglio i videogiochi che richiedono come minimo una risoluzione in full HD, ad esempio, sarà necessario installare nel proprio calcolatore un processore di almeno 2.5Ghz, da affiancare a una RAM DDR3 o DDR4 da minimo 16 GB, se non 32, e ad un Hard Disk da 500 GB di spazio, possibilmente con Memoria Cache di almeno 8 GB. Poi, ovviamente, si deve dare grande importanza alla scelta della scheda video, perché un PC veloce e potente in termini di memoria e scheda madre non basta da solo per il gaming. Diciamo che la base per potersi godere un videogame in Full HD è una scheda video che abbia almeno 4GB di memoria dedicata e consenta una riproduzione a 60 frame per secondo.

Ma, come detto, il mondo videoludico non è più solo appannaggio dei PC e delle console, ma si sta trasferendo anche sui dispositivi mobile in formato APP. Con lo sviluppo del 5G si prevede una vera e propria rivoluzione. Tra i giochi di maggior successo, in questo senso, c’è Fortnite, che richiede un importante sforzo al proprio smartphone per essere goduto appieno. Ecco, dunque, che anche i telefonini stanno oggetto di scelte sempre più accurate da parte dei giocatori, specie a livello di caratteristiche hardware. Diciamo che uno smartphone gaming, di media, dovrebbe avere una CPU di almeno 2.5 Ghz, un po’ come i PC, affiancata a una GPU che riesca a supportare il rendering da 60 frame al secondo in su e a una RAM di mimino 6 GB. Anche lo schermo, poi, deve essere adatto allo scopo: in tal senso si dovrebbero prendere in considerazione solo i telefoni che abbiano display dai 5 pollici in su di grandezza, mentre la batteria dovrebbe essere a lunga durata, con capacità minima di 3000mAh.