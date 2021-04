Il consiglio direttivo di IIDEA si espande con nuovi componenti

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi un’importante novità con l’ingresso di nuove personalità di spicco de settore, a livello nazionale e internazionale, nel suo Consiglio Direttivo. In particolare, entrano oggi a far parte del Consiglio Direttivo Willy Duhen, Director, Legal- International di Activision Blizzard King, e Federico Clonfero, Marketing Director Export Territories di Rockstar Games in rappresentanza dei soci publisher. Mentre Luisa Bixio, CEO di Milestone, Rocco Scandizzo, Head of Game Engine Business Development for EMEA di Epic Games, e Carlo Ivo Alimo Bianchi – CEO e Creative Director di Storm in a Teacup, sono i nuovi rappresentanti dei soci developer. Luisa Bixio, inoltre, ricoprirà anche la carica di Vicepresidente di IIDEA in sostituzione del Vicepresidente uscente Mauro Fanelli.

Marco Saletta, Presidente di IIDEA, ha affermato:

Questo rinnovamento e ampliamento del nostro Consiglio Direttivo è parte integrante del percorso di evoluzione che abbiamo avviato nel 2020 con il rebranding di IIDEA e che stiamo portando avanti in questo 2021. L’ingresso di professionisti di alto profilo e con background e competenze diverse all’interno dell’industria ci consentirà di ampliare la visione strategica dell’Associazione e di definire in modo più mirato ed efficace le azioni da implementare per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti per lo sviluppo del settore in Italia.



Willy Duhen Director, Legal- International di Activision Blizzard King ha conseguito un dottorato in giurisprudenza ed è un avvocato con esperienza sia all’interno di Activision Blizzard King sia in ambito governativo, specializzato in affari normativi, tutela dei consumatori e della privacy. Tra le altre attività, è membro di gruppi che sostengono lo sviluppo degli esports in Europa, public spekaer e docente in diverse scuole di diritto.

Federico Clonfero Marketing Director Export Territories di Rockstar Games ha oltre vent’anni di esperienza nel settore e dal 2011 opera presso l’head quarter Londinese di Rockstar Games, dove dirige le relazioni con i territori export EMEA, Italia inclusa. Socio IIDEA da 14 anni in qualità di rappresentante di Take-Two Interactive, ha sempre portato la sua visione ed esperienza internazionale, con particolare focus su marketing, comunicazione e “nuove tendenze”, tra cui gli esports di cui supporta da sempre lo sviluppo in Associazione.

Luisa Bixio è CEO di Milestone, uno dei più importanti sviluppatori di videogiochi di titoli racing al mondo. Inizia il suo percorso professionale nel 1994 nel team commerciale di Whirpool Corporation. Nel 1995 approda in Leader Spa con la carica di Head of Accounting, per poi entrare nel Board of Directors nel 2012 per la supervisione dell’area Vendite. Dopo oltre 20 anni nell’industria del gaming, è entrata in Milestone nel 2012 con la carica di Direttore Commerciale, per diventarne poi Vicepresidente nel 2014 e CEO nel 2018.

Rocco Scandizzo Head of Game Engine Business Development for EMEA di Epic Games ha un’esperienza ventennale nel settore dei videogiochi avendo lavorato per sviluppatori ed editori come Activision Blizzard, CAA e Vivendi Games e, più di recente, come Director of Business Development per Tencent America, sempre con un focus sulla produzione, lo sviluppo del business e le relazioni con gli sviluppatori. In Epic Games è responsabile dello sviluppo del business engine per la regione EMEA.

Carlo Ivo Alimo Bianchi CEO e Creative Director di Storm in a Teacup ha un curriculum che spazia dal cinema ai videogiochi, passando per la promozione pubblicitaria e l’imprenditoria. La sua carriera internazionale come artista di computer grafica inizia nel 2007, nel 2013 torna a Roma e fonda Storm in a Teacup, studio indipendente capace di farsi apprezzare fin dalla presentazione del titolo d’esordio, N.E.R.O. Nothing Ever Remains Obscure, all’E3 del 2014, in esclusiva per Microsoft Xbox One e recentemente artefice di Close to the Sun, Best Italian Game 2020.