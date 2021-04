Classifica italiana: GTA V torna in prima posizione

1 GRAND THEFT AUTO V PS4

2 FIFA 21 PS4

3 MONSTER HUNTER RISE SWITCH

4 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

5 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY SWITCH

6 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

7 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

8 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS SWITCH

9 GHOST OF TSUSHIMA PS4

10 THE LAST OF US PART II PS4

CONSOLE

