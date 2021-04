Disco Elysium The Final Cut: disponibile la nuova patch su PS4 e PS5

Disco Elysium The Final Cut non ha ricevuto un’accoglienza abbastanza tiepida da parte dei giocatori PS4 e PS5, che si stanno lamentando della produzione poiché è afflitta da problemi tecnici non indifferenti. Per ribaltare la situazione, ZA/UM, ha recentemente pubblicato una patch correttiva per l’opera, il che risolve diverse problematiche all’interno dell’iterazione.

Andando nello specifico, i giocatori si sono lamentati dei bug e dei cali di framerate, na l’update in questione risolve diverse problematiche all’interno della produzione, tra bug e quant’altro, non pubblicando però alcuna patch notes, di conseguenza non sappiamo con esattezza cosa risolve l’aggiornamento in questione. Inoltre, un’altra patch è già in lavorazione e presumiamo che possa risolvere i cali di framerate. Vi ricordiamo che Disco Elysium The Final Cut è disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia e arriverà nel corso dell’anno anche per Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.