Little Witch in The Woods: arriverà in accesso anticipato quest’anno

Come si può vedere nella pagina Steam del gioco, Little Witch in the Woods arriverà in accesso anticipato in questo 2021, con la versione completa che verrà resa disponibile nella prima metà del 2022.

Per quanto riguarda la scelta dell’early access, gli sviluppatori di Sunny Side Up dicono: “Riteniamo importante comprendere le esperienze che i giocatori provano durante le partite. Può aiutarci a fornire un’esperienza migliore per i giocatori. Ci aspettiamo di essere in grado di ottenere informazioni da dalle persone che non sono sviluppatori, ma che sono giocatori. I vari feedback ci aiuteranno a migliorare Little Witch in the Woods”.

Come fanno saper ancora gli sviluppatori, i giocatori potranno provare la parte iniziale della storia e testare le caratteristiche principali del gameplay. Potranno conoscere il mondo di gioco, la storia e il personaggio principale.

Questa una lista di alcune caratteristiche dell’accesso anticipato.

Si potrà giocare a 2 storie principali.

Incontrare più di 7 personaggi.

Esplorare 2 diverse aree.

Incontrare più di 10 animali e piante

Si potranno creare delle pozioni.

Le lingue supportate saranno l’inglese e il coreano.

Lo scorso anno era stato invece pubblicato un trailer, che riproponiamo qui sotto, e che mostra la vita di apprendista strega della protagonista Elle.