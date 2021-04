The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV ora disponibile su PC e Nintendo Switch

Mesi dopo la pubblicazione sulla console Sony, PlayStation 4 (qui la nostra recensione della suddetta versione), The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV è ora finalmente disponibile per una più grande fetta di videogiocatori. Difatti, in giornata, la produzione targata Nihon Falcom è approdata sia su PC che sulla console ibrida Nintendo Switch.

All’interno di questo quarto capitolo, vediamo il ritorno di meccaniche provenienti dal precedente titolo, come gli Ordini (seppur ribilanciati), le Arti Perdute sono anch’esse presenti, sebbene i Panzer Soldats possono ora essere evocati durante le battaglie. Inoltre, il numero di personaggi giocabili è sicuramente un punto a favore della produzione.

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV è ora disponibile all’acquisto su Nintendo eShop e su Steam.