Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: quarta edizione per il torneo di eTennis

Roland-Garros e BNP Paribas sono lieti di annunciare la quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, competizione di eTennis giocata su Tennis World Tour 2. L’evento, che incoronerà il campione 2021 di questa competizione di eTennis internazionale, potrà fregiarsi del supporto del MCES Team, uno dei club esport più importanti di Francia. Dopo le ultime edizioni del torneo Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, la Federazione Francese di Tennis ha deciso di adottare un nuovo concept basato sull’ecosistema esport, unendo le forze con scuole ed università specializzate nell’esport.

Scegliendo di collaborare con queste istituzioni in sette paesi diversi, il Roland-Garros eSeries by BNP Paribas vuole dare vita alle nuove ambizioni della competizione e formare attivamente i giovani talenti dell’esport attraverso un torneo che unisce competizione ed educazione. L’obiettivo è quello di rendere questo torneo un trampolino di lancio per i partecipanti verso una carriera nell’esport.

Quest’anno, il MCES Team, club professionale di esport, sostiene il torneo Roland-Garros eTennis e i suoi partecipanti. In tutte le sue attività, il club mira a combinare lo sport con l’esport. Per fare questo, il MCES Team allena i suoi giocatori come atleti di alto livello, sotto la direzione di Yannick Agnel, campione olimpico francese di nuoto. Il suo coinvolgimento rafforza la posizione della competizione nell’ecosistema degli esport. Il MCES Team è anche impegnato a sviluppare l’esport amatoriale e a diffondere la disciplina, in particolare organizzando corsi di sport ed esport per i più giovani.

“Abbiamo messo lo sport al centro di MCES fin dall’inizio, e oggi siamo molto orgogliosi di collaborare con un’istituzione così rinomata come la FFT, un simbolo di performance e impegno. La missione di MCES è quella di collegare i due mondi e costruire ponti tra lo sport e l’esport: vorremmo ringraziare la FFT e il Roland-Garros per averci dato questa opportunità di riaffermare ancora una volta il nostro impegno in questo ambito” ha spiegato Romain Sombret, presidente e fondatore del Team MCES. “Non vediamo l’ora di lanciare questo programma e di accogliere il vincitore del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2021 nel nostro team, per permettergli di perfezionare il suo gioco e di vivere un’esperienza coinvolgente!”

Tutti i partecipanti alla Finalissima riceveranno consigli dal personale FFT e dal Team MCES per prepararsi al meglio alla loro futura carriera negli esport durante un workshop speciale che avrà luogo al Roland-Garros. Di seguito le dichiarazioni di Amélie Oudéa-Castéra, direttore generale della Federazione Francese di Tennis:

“Questa quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas promette di essere davvero emozionante. Quest’anno abbiamo voluto collaborare con istituzioni specializzate nell’esport. Grazie a questo nuovo posizionamento, speriamo che il torneo Roland-Garros eSeries by BNP Paribas trovi il suo posto nell’ecosistema esportivo francese e internazionale, continuando a promuovere il tennis e l’eTennis. Siamo orgogliosi di condividere questa ambizione con il nostro partner BNP Paribas e il Team MCES, e siamo ansiosi di iniziare questa nuova stagione”

Come sponsor ufficiale del Roland-Garros da 48 anni, BNP Paribas è lieta di sostenere la

quarta edizione del Roland-Garros eSeries by BNP Paribas in collaborazione con la FFT.

Grazie a questo torneo dove si mescolano alla perfezione allenamento e competizione,

rinnoviamo il nostro supporto per i futuri campioni dell’eTennis dando loro l’opportunità di ascoltare consigli preziosi da professionisti dell’industria del gaming.” Ha spiegato Vincent-Baptiste Closon, responsabile delle sponsorizzazioni e degli eventi di BNP Paribas.