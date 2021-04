Metal Gear Solid: nuovi rumor sull’IP affidata a studi esterni

Nei mesi scorsi sono iniziate a circolare voci sulla concessioni di licenze da parte di Konami a studi esterni: da Silent Hill, con Bloober Team e un altro sviluppatore giapponese, passando per Castlevania e Metal Gear Solid.

Jeremy Penter di ACG Gaming ha aggiunto ulteriore linfa per quel che riguarda l’ex gioco di Kojima nel podcast MrMattyPlays. Quando gli è stato detto dei rumor di Konami che stava concedendo in licenza l’IP di Metal Gear Solid, Penter ha detto: “A quanto pare è così”.

Anche se potrebbe essere considerata solo come una sua riflessione, Penter fornisce alcuni chiarimenti su Reddit, aggiungendo che la fonte che gli ha parlato di questa situazione “sta dalla mia parte da quando ci sono stati i leak di Far Cry Primal. E soprattutto ha avuto ragione con Bethesda e i codici review al giorno zero, e quest’anno con Deathloop, Bloodlines, i leak di Dragon’s Dogma 2, l’Xbox Game Boost e un paio di altre cose.”

Rispondendo a un commento, Penter ha osservato che, “Sono stato informato in qualche modo che Metal Gear era pronto ad una sorta di gara per la licenza. Ecco perché stavo discutendo dell’IP; ci si è spostati da questo al fatto che Microsoft potrebbe essere un mediatore per una sorta di accordo delle IP “. Ha quindi ritenuto che probabilmente “dipenderà meno da Kojima e più da Metal Gear”.

Ci sono anche rumor su Kojima Productions vicina a firmare un accordo con Microsoft per pubblicare il suo prossimo gioco. Il noto game designer si dice sia andato da Sony, tornando però con un rifiuto. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, soprattutto con Microsoft confermata per l’E3 2021.